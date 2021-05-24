حسم مصير حمد المنصور مع الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي الاتحاد، قد حسم بنسبة كبيرة مصير المدافع حمد المنصور مع الفريق الكروي الأول بالعميد بعد نهاية الموسم الحالي.

وكان المنصور انضم للعميد قادمًا من نادي النصر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك كون اللاعب عانى بسبب عدم اللعب بصورة منتظمة مع النصر.

وبحسب ما ذكره الناقد الرياضي والإعلامي ماجد هود فإن العميد لن يُفعّل بند شراء المنصور من نادي النصر، مما يعني أن اللاعب سيعود للنصر عقب نهاية الموسم الحالي.

ماذا سيحدث للمنصور بعد مغادرة الاتحاد ؟

وبمجرد عودة حمد المنصور من الاتحاد إلى النصر، سيفكر العالمي في بيع اللاعب والاستفادة منه ماليًا، كون المدرب البرازيلي مانو مينيز لن يعتمد عليه بالفترة المقبلة.

مباراتان ناريتان للعميد

وسيواجه العميد، غدًا فريق العين بالجولة الـ29 ” قبل الأخيرة” دوريًا، بينما يلعب العميد مع النصر بقمة الجولة الـ30 والأخيرة، مساء الأحد المقبل.

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