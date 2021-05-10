حسم مصير مادو حول المشاركة ضد العين

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن المدرب البرازيلي مانو مينيز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، سيدفع بالمدافع عبدالله مادو في مباراة العين بالجولة الـ27 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عودة مادو قوة دفاعية لـ النصر

وكان مدافع النصر عانى من إصابة من الركبة وتمثل عودته قوة دفاعية مهمة للعالمي الباحث عن الفوز على العين والدخول للمربع الذهبي للمنافسة على بطاقة مؤهلة لـ دوري أبطال آسيا بالموسم المقبل.

ويسير النصر بشكل جيد حاليًا منذ قدوم المدرب البرازيلي مانو مينيز، حيث قاد الفريق لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

يذكر أن عبدالله مادو يعد عنصرًا أساسيًا في تشكيلة النصر بالموسم الحالي، وساهم في فوز الفريق بلقب كأس السوبر السعودي في يناير الماضي على حساب فريق الهلال.

النصر يهزم الفيصلي بـ مباراة مثيرة

وكان النصر، انتصر في مباراة الفيصلي يوم الأربعاء الماضي، بالجولة الـ26 من دوري المحترفين السعودي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مباراة مثيرة أُقيمت على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

يذكر أن المغربي نور الدين أمرابط نجح في هذه المباراة، في إحراز أسرع هدف في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي.

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