حسين شيعان شبابيًّا حتى 2023

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي الشباب عن تعاقده رسميًّا مع حارس المرمى حسين شيعان؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

حسين شيعان في الشباب:

ولفت حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإدارة برئاسة خالد البلطان وقعت عقدًا احترافيًّا مع حسين شعيان لمدة موسمين حتى 2023 بداية من الموسم المقبل، وتمنت له التوفيق في مهمته مع الفريق.

وكان حسين شيعان قد أعلن رحيله رسميًّا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، موجهًا الشكر لجمهور سكري القصيم على دعمه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الليوث يبدأ تدعيم صفوفه:

وبدأت إدارة النادي برئاسة خالد البلطان في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم مبكرًا، حيث أعلنت قبل قليل عن عودة المهاجم مهند عسيري، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما أعلن الشباب أيضًا عن تعاقده رسميًّا مع المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، وذلك بعد مسيرة ناجحة مع الفيصلي كللها بحصد لقب كأس الملك، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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