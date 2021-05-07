حشرات الزيز تستعد لغزو 15 ولاية أمريكية

المواطن- متابعة

تستعد مناطق شاسعة في الولايات المتحدة إلى استقبال المليارات من حشرات الزيز، وذلك بعد الاختباء 17 عامًا في باطن الأرض، الأمر الذي أثار قلق البعض وحماسة آخرين.

وتبادل الأميركيون الكثير من النصائح على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طريقة مواجهة هذه الحشرات وذلك قبل غزوها الشوارع والحدائق.

ضوضاء عالية

ويتوقع العلماء وصول مليارات حشرات الزيز إلى خمس عشرة ولاية، وذلك بعد الاختباء نحو عقدين في باطن الأرض، بغية التكاثر والإباضة ثم الموت، مع ما يثيره ذلك من ضوضاء هائلة تحدثها الذكور في مسعاها لجذب الإناث.

وتعود آخر ظاهرة من هذا النوع إلى سنة 2004، ومن المتوقع أن تتكرر في وقت قريب، لكن لا يمكن التكهن بموعد محدد، إذ يعتمد الأمر على ظروف مناخية معينة، منها درجة حرارة التربة وأي برودة محتملة قد تؤخر العملية.

ومع ذلك، فقد رصد بعض السكان مجموعة من الإشارات التي تدل على وصول الزيز، حيث تشاركوا صور لأنفاق حفرتها هذه الحشرات لشق طريقها إلى السطح حالما تصبح جاهزة للانطلاق.

مواصفات حشرات الزيز

حشرات الزيز من الحشرات غير العدائية وهي على سبيل المثال لا تُقارن مع غزوات الجراد، وفي حين أنه يلحق أضرارًا ببعض الأشجار، لكنه ليس مؤذيًا للأشجار والنباتات بصورة عامة.

كما أن حشرات الزيز تتغذى على النباتات ولا تعض ولا تلسع ولا تهاجم الأشخاص.

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