حفر الباطن تنعى مدير العلاقات العامة والإعلام سابقاً محمد الشمري

المواطن - فواز الاسلمي - حفر الباطن

نعى أهالي محافظة حفر الباطن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في أمانة حفر الباطن سابقاً الأستاذ محمد بن عقيل الشمري، الذي وافته المنية عصر أمس السبت في مركز البابطين في الدمام.

وتدرج الشمري في عمله في وزارة الصحة ومن ثم وزارة الشؤون البلدية والقروية، وعمل مراسلاً صَحَفِيًّا لجريدة الجزيرة في محافظة حفر الباطن.

الأمانة تنعى الشمري

ونعى المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان الفقيد محمد عقيل الشمري قائلاً: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعزي نفسي وأعزي عائلة عقيل الشمري وأعزي شمر في وفاة أخي وزميلي الغالي محمد عقيل الشمري مدير العلاقات العامة بأمانة حفر الباطن ⁧‫.

وقال بدر العصلب: اللهم ارحم عبدك ⁧‫محمد عقيل الشمري‬⁩ ووسع مدخله وثبته عند السؤال وأغفر له عرفناه عن قرب جار عزيز وصاحب ابتسامه دائمة وأخلاق رفيعة وان لله وان إليه راجعون والحمد الله على قضائه وقدره.

ومن جانبه، غرد مدير عام العلاقات العامة بأمانة منطقة الرياض إبراهيم أحمد الدعيلج عبر حسابه في تويتر: ‏خالص العزاء والمواساة في وفاة أخي الغالي محمد عقيل الشمري مدير العلاقات العامة في ⁧‫أمانة حفر الباطن‬⁩، كان نعم الرجل الخلوق الذي يعطي بتميز وإخلاص، عزانا لأهلنا قبيلة ⁧‫شمر‬⁩ الكرام ولأسرته الغالية ومعارفه الكثر.

صلاة الجنازة على الفقيد

فيما قال الإعلامي دغش السهلي: ‏آلمنا والله رحيل هذا الرجل الطيب ⁧‫محمد عقيل الشمري‬⁩ الذي يشع نقاءً وابتسامة وحسن تعامل مع الجميع، أحسن الله عزاء ذويه ومحبيه وأسكنه فسيح جناته.

وسوف تقام صلاة الميت على الفقيد بعد صلاة عصر هذا اليوم في مقبرة الشهداء بمحافظة حفر الباطن .

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