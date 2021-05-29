حقيقة اهتمام الهلال بالتعاقد مع دي أراسكايتا

المواطن - محمد سمعه

حسم نادي فلامنجو البرازيلي عبر ماركوس براز نائب رئيس النادي، حقيقة اهتمام الهلال بضم الأوروجوياني جيورجيان دي أراسكايتا لاعب وسط الفريق البرازيلي.

فلامنجو لن يُفرط في دي أراسكايتا

وأكدت شبكة ESPN أن براز نفى تمامًا تقدم الهلال بأي عرض لضم أراسكايتا، مضيفًا أن عقد اللاعب مستمر حتى عام 2024، وسيكون من الصعب لفريق فلامنجو التخلي عنه خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قالت مسبقًا قبل توضيح نادي فلامنجو، إن الهلال اهتم بضم أراسكايتا لتعويض عدم قدرة الزعيم على التعاقد مع البرازيلي تاليسكا الذي انضم لـ النصر مؤخرًا ولمدة 3 مواسم.

يذكر أن الهلال يفكر في ضخ دماء جديدة للفريق الكروي الأول، وذلك للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل مع توقعات برحيل بعض اللاعبين عن النادي في صيف 2021 مثل الإيطالي جيوفنكو والفرنسي بافيتمبي جوميز.

ويلعب اللاعب جيورجيان دي أراسكايتا صاحب الـ26 عامًا مع فريق فلامنجو منذ عام 2019 قادمًا من نادي كروزيرو البرازيلي.

هدف الهلال لعب ضد الزعيم بمونديال الأندية

وفاز أراسكايتا مع نادي فلامنجو بلقب كأس كوبا ليبرتادورس في عام 2019، وقابل الهلال في دور نصف النهائي لمونديال الأندية 2019 مع فريقه البرازيلي، في مباراة كانت انتهت بفوز فلامنجو بثلاثية لهدف.

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