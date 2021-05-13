المواطن - محمد سمعه

أوضح الإعلامي والناقد الرياضي أحمد الشمراني، حقيقة تعرض النصر لخصم نقاط؛ وذلك بسبب مستجدات قضية اللاعب عبدالله آل سالم لاعب العالمي السابق.

أحمد الشمراني : لجنة الانضباط "هددت" أندية كثيرة .. وهذه قصة زيارة "العرضيات".

الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/LLSq9NpRgg — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 12, 2021

لجنة الانضباط منحت مهلة لـ النصر:

وبوقت سابق، كانت لجنة الانضباط، أعطت مهلة إلى العالمي مدتها 5 أيام، وذلك من أجل سداد مستحقات اللاعب عبدالله آل سالم، البالغة 7 ملايين و700 ألف ريال.

وأكد الشمراني خلال حديثه لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية أن ما يتلقاه العالمي من لجنة الانضباط مجرد تهديد، مضيفًا أن الأمر ذاته حدث من قبل مع ناديي الاتحاد والوحدة، وتم حل المسألة.

وأضاف الشمراني أن النصر لن يُخصم منه أي نقاط بسبب مستحقات اللاعب آل سالم.

مواجهة قوية ضد العين:

يذكر أن العالمي يستعد لمواجهة فريق العين بالجولة الـ27 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غدًا الجمعة.

وكان العالمي انتصر على فريق الفيصلي برباعية مقابل ثلاثة أهداف بالجولة الـ26 من دوري المحترفين.

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