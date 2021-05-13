‎الرئيسية
الرياضة
حقيقة تعرض النصر لخصم نقاط
بسبب قضية عبدالله السالم

حقيقة تعرض النصر لخصم نقاط

2021/05/13
الساعة 4:11 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
حقيقة تعرض النصر لخصم نقاط جانب من مباراة النصر والفيصلي
المواطن - محمد سمعه

أوضح الإعلامي والناقد الرياضي أحمد الشمراني، حقيقة تعرض النصر لخصم نقاط؛ وذلك بسبب مستجدات قضية اللاعب عبدالله آل سالم لاعب العالمي السابق.

لجنة الانضباط منحت مهلة لـ النصر:

وبوقت سابق، كانت لجنة الانضباط، أعطت مهلة إلى العالمي مدتها 5 أيام، وذلك من أجل سداد مستحقات اللاعب عبدالله آل سالم، البالغة 7 ملايين و700 ألف ريال.

وأكد الشمراني خلال حديثه لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية أن ما يتلقاه العالمي من لجنة الانضباط مجرد تهديد، مضيفًا أن الأمر ذاته حدث من قبل مع ناديي الاتحاد والوحدة، وتم حل المسألة.

وأضاف الشمراني أن النصر لن يُخصم منه أي نقاط بسبب مستحقات اللاعب آل سالم.

مواجهة قوية ضد العين: 

يذكر أن العالمي يستعد لمواجهة فريق العين بالجولة الـ27 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غدًا الجمعة.

وكان العالمي انتصر على فريق الفيصلي برباعية مقابل ثلاثة أهداف بالجولة الـ26 من دوري المحترفين.

 

 


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :