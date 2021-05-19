حقيقة تفاوض النصر مع باولينيو

المواطن - مروة نبيل

انتشرت أنباء خلال الأيام القليلة الماضية تؤكد تفاوض نادي النصر مع البرازيلي باولينيو من صفوف جوانجزو إيفرجراند الصيني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

باولينيو يُثير الجدل

وأكدت تقارير صحافية عديدة أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر دخلت في مفاوضات لضم نجم برشلونة السابق، باولينيو في الميركاتو الصيفي، خاصة بعد التعاقد رسميًا مع مواطنه أندرسون تاليسكا.

وأثار النجم البرازيلي حالة من الجدل، بعدما قام بالتفاعل مع منشور حديث لنادي النصر، عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، الأمر الذي أكد صحة المفاوضات بين الطرفين، وأسعد جماهير العالمي.

النصر ينفي تفاوضه مع اللاعب البرازيلي

وأكد مصدر في نادي النصر لـ”كووورة”: “لا صحة لوجود مفاوضات مع باولينيو، النادي لم يستفسر من الأساس عن اللاعب، تم ربط العديد من اللاعبين باسم النصر في الفترة الأخيرة، وجميع هذه الأسماء لم يتم التفاوض معها، ومن بينها النجم البرازيلي”.

واختتم المصدر النصراوي تصريحاته قائلًا: “تعمل الإدارة حاليًا على تقييم ما يحتاجه الفريق من لاعبين في الموسم المقبل، بهدف بناء فريق قادر على التتويج في البطولات المحلية والآسيوية”.

وكان باولينيو صاحب الـ32 عامًا قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جوانجزو الصيني في يناير عام 2019، قادمًا من برشلونة الإسباني، وينتهي عقده مع فريقه الحالي الموسم المقبل.

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