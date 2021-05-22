حقيقة عرض النصر للظفر بخدمات ستراندبيرج

المواطن - محمد سمعه

أبدى نادي النصر مؤخرًا اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب السويدي كارلوس ستراندبيرج، مهاجم نادي الحزم والمُعار حاليًّا إلى أبها، وذلك بعد نهاية الموسم الحالي.

وكشفت تقارير إعلامية آخر المستجدات حول اهتمام العالمي وتقدمه بعرض لضم ستراندبيرج في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من الحزم.

الحزم لم يتلق أي عروض من النصر:

وذكر برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية أن نادي الحزم لم يتلق حتى الآن، أي عرض رسمي من أصفر العاصمة لكسب خدمات اللاعب كارلوس ستراندبيرج خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويلعب ستراندبيرج مع فريق أبها على سبيل الإعارة من الحزم، مما جعل العالمي يفكر في تقديم عرضًا إلى نادي الحزم لضم ستراندبيرج.

الأهلي المصري ينافس العالمي على الصفقة:

ولكن وفقًا لـ صحيفة “الرياضية” فإن الأهلي المصري يتنافس مع النصر لضم ستراندبيرج، حيث أشارت الصحيفة إلى أن وكيل أعمال ستراندبيرج تلقى اتصال غير رسمي من الأهلي المصري للاستفسار عن ضم المهاجم السويدي.

ويرغب الأهلي المصري في تدعيم صفوفه الهجومية خاصة في ظل هبوط مستوى كل من المهاجم المصري مروان محسن، والمهاجم الكونغولي والتر بواليا.

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