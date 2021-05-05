حقيقة منع الحمدان من المشاركة أمام الشباب

المواطن - مروة نبيل

لا يزال الجدل مستمرًا حول أحقية مشاركة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله الحمدان في المباراة المقبلة ضد الشباب.

حقيقة منع عبدالله الحمدان من المشاركة

وأكدت تقارير خلال الأيام الماضية وجود بند يمنع مشاركة عبدالله الحمدان ضد فريقه السابق الشباب في مباراة الموسم الحالي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وذكر مصدر مقرب من اللاعب الهلالي لـ”الاقتصادية”: “عقد عبدالله الحمدان لا ينص في بنوده على أي فقرة تمنعه من المشاركة ضد أي فريق، ولا سيما الشباب ناديه السابق”.

وتابع المصدر: “ربما يوجد اتفاقية بين الناديين أو طلب شفهي، لكن هذا لا يمنع اللاعب الذي يرغب ويصر على المشاركة، وسيكون ضمن قائمة الفريق الأزرق في المباراة”.

وكان نادي الهلال قد تعاقد مع عبدالله الحمدان قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 5 مواسم.

الشباب ضد الهلال

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الهلال، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الشباب ضد الهلال المقبلة، يحتل الزعيم صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة من 25 مباراة، بالتساوي مع الليوث.

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