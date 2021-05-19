حكام مباريات اليوم بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم في افتتاح منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكام مباريات اليوم

وتنطق مباريات اليوم عند الساعة 7:10 مساءً بمواجهة الشباب ضد العين التي يديرها سامي الجريس، ويساعده محمد العبكري وعلي العلي، والحكم الرابع عبدالله الخربوش، وتركي الخضير حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عيسى الخيبري.

ومن المقرر أن يدير خالد الجهني مباراة الباطن ضد الاتفاق، ويساعده بدر الشمراني ومحمد الحنفوش، وسيكون ممدوح آل شهدان حكمًا رابعًا، فيما تم تعيين عبدالله الشهري حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عبدالعزيز البريه.

بولندي يقود مباراة الهلال والأهلي

وتُختتم مباريات اليوم عند الساعة التاسعة مساءً بمواجهة الهلال والأهلي، ويديرها طاقم تحكيم بولندي بقيادة سيمون مارسينياك، ويساعده توماس ليستكيفيس وبافل سوكولونيكي، والحكم الرابع سلطان الحربي، وتوماس موسيال حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده سعد السبيعي.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يقع الراقي في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

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