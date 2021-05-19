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حكام مباريات اليوم بـ دوري محمد بن سلمان
في افتتاح منافسات الجولة الـ28

حكام مباريات اليوم بـ دوري محمد بن سلمان

2021/05/19
الساعة 2:31 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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حكام مباريات اليوم بـ دوري محمد بن سلمان
المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم في افتتاح منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكام مباريات اليوم

وتنطق مباريات اليوم عند الساعة 7:10 مساءً بمواجهة الشباب ضد العين التي يديرها سامي الجريس، ويساعده محمد العبكري وعلي العلي، والحكم الرابع عبدالله الخربوش، وتركي الخضير حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عيسى الخيبري.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @SPL

ومن المقرر أن يدير خالد الجهني مباراة الباطن ضد الاتفاق، ويساعده بدر الشمراني ومحمد الحنفوش، وسيكون ممدوح آل شهدان حكمًا رابعًا، فيما تم تعيين عبدالله الشهري حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عبدالعزيز البريه.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر @SPL

بولندي يقود مباراة الهلال والأهلي

وتُختتم مباريات اليوم عند الساعة التاسعة مساءً بمواجهة الهلال والأهلي، ويديرها طاقم تحكيم بولندي بقيادة سيمون مارسينياك، ويساعده توماس ليستكيفيس وبافل سوكولونيكي، والحكم الرابع سلطان الحربي، وتوماس موسيال حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده سعد السبيعي.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يقع الراقي في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

حكام مباريات اليوم
حكام المباريات – المصدر @saudiFF


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