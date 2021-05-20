حكام مواجهات اليوم بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم في ختام منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكام مباريات دوري محمد بن سلمان

ويدير مباراة أبها ضد الاتحاد التي ستُقام على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، خالد صلوي، ويساعده عمر الجمل وسعد الشبرمي، والحكم الرابع أحمد الرميخاني، وسيكون عبدالله الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده إبراهيم الدخيل.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 47 نقطة، فيما يقع أبها في المركز الـ12 برصيد 34 نقطة.

ويقود فيصل البلوي مباراة الوحدة ضد ضمك على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ويساعده خلف الشمري وفيصل القحطاني، والحكم الرابع سلطان العكيري، وحكم الفيديو خالد الطريس، ويساعده محمد العرمطي.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ضمك صاحب المركز الـ15 وقبل الأخير.

النصر ضد الرائد

وتُختتم مباريات الجولة الـ28 بمواجهة النصر ضد الرائد التي يديرها ماجد الشمراني، ويساعده هشام الرفاعي ومؤيد المسجن، والحكم الرابع حسين أبو شاهين، وسامي الجريس حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عماد عسكر.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة، فيما يقع الرائد في المركز العاشر برصيد 35 نقطة.

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