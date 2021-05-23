حكم الرد على السلام في رسائل الهاتف أو الأجهزة الإلكترونية

المواطن - الرياض

رد الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، على سؤال بشأن حكم الرد على كلمة السلام عليكم في الرسائل التي ترد عبر الهاتف أو الأجهزة الإلكترونية.

حكم الرد على السلام:

وأوضح الخضير، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، “أن الله- جل وعلا- يقول: {وإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: 86]، فأقل الأحوال أن تقول: (وعليكم السلام) وإن زدت: (ورحمة الله وبركاته) كان أكمل وأولى.

وتابع الخضير: “فالرد واجب، وهذا الرد يكون بالكتابة؛ لأنك لو أجبتَ في نفسك فلا يدري هل أنت أجبت أو لا، وهذا مقصود أن يسمع أو يقرأ، فيكتب في جوابها: (وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته)، ثم يجيب الطلب أو يشكره ويدعو له في مقابل هذه الفائدة”.

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