حكم لقاء الهلال يُغضب الشبابيين

المواطن - محمد سمعه

أثار الحكم الروماني إشتفان كوفاتش غضب جمهور الشباب، وذلك بسبب طريقته التي أدار بها مباراة الهلال بالجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت المباراة انتهت بفوز الهلال بخماسية لهدف على نادي الشباب، في لقاء شهد طرد اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب الشباب في أحداث الشوط الأول.

الحكم يثير غضب الشبابيين

وقالت صحيفة Digi Sport الرومانية الشهيرة إن الحكم كوفاتش تسبب في حالة غضب كبيرة لدى جماهير الشباب بعد خسارتهم أمام الهلال.

وبوقت سابق، انتقد محمد سالم، مدافع نادي الشباب، الحكم الروماني إشتفان كوفاتش الذي أدار مباراة فريقه ضد الهلال.

محمد سالم يهاجم الحكم ويوجه رسالة للهلاليين

وقال سالم في تصريحات للقناة الرياضية السعودية: “هذا الحكم غريب، طرد بانيغا بشكل غريب والكرة لا تستحق، قرارات هذا الحكم هي من غيرت مسار المباراة، ولكننا نعتذر لجماهيرنا”.

وتابع مدافع الشباب: “البطل هو من يبتسم أخيرًا والدوري لا يزال طويلًا الذي انتصر اليوم سيخسر غدًا، ويجب أن نستعد لما هو مقبل”.

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