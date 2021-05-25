حمدالله ينقذ النصر ضد الوحدة بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الوحدة ضد النصر، التي أٌقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1.

الوحدة ضد النصر:

وبدأت مباراة الوحدة ضد النصر بشكل سريع، وضغط العالمي أملًا في تسجيل هدف مبكر، وسط محاولات من لاعبي فرسان مكة، إلا أن تألق الدفاع وحراس المرمى في الفريقين حرمهم من هز الشباك.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فرسان مكة بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، نفذها ديمتري بنجاح عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بهدف نظيف.

العالمي يواصل الضغط:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقوة، خاصة المغربي نور الدين أمرابط الذي ظهر في أكثر من هجمة خطيرة، وكان قريبًا من هز الشباك عند الدقيقة 65 من تسديدة صاروخية ولكنها اصطدمت بالقائم الأيسر.

واستمرت محاولات العالمي لتسجيل التعادل، وسط دفاع قوي من أصحاب الأرض، قبل أن ينجح المغربي عبدالرزاق حمدالله من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 90 من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ورفع الوحدة رصيده إلى 31 نقطة ليتقدم إلى المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عند 46 نقطة في المركز الخامس.

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