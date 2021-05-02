حمدالله يورط مدربه

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن المدرب البرازيلي مانو مينيز مدرب الفريق الكروي الأول بـ النصر في ورطة، وذلك بسبب غياب المغربي عبدالرزاق حمدالله عن مباراة الفيصلي يوم الأربعاء المقبل.

وسيلعب النصر مع الفيصلي في الجولة الـ26 والمؤجلة بين الفريقين، وذلك ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مينيز يُعيد حمدالله إلى بريقه

وكان حمدالله بدأ استعادة مستواه الفني والتهديفي مع مينيز خاصة تألق بأهدافه الحاسمة مع النصر بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، التي انتهت بصعود النصر لدور الـ16 ومواجهة تراكتور الإيراني.

وسيغيب حمدالله عن مباراة الفيصلي دوريًا تنفيذًا لعقوبة لجنة الانضباط، التي أوقفت اللاعب المغربي مباراتين بسبب ما بدر منه في مباراة الفيصلي في نصف نهائي كأس الملك يوم 4 إبريل الماضي، مما يورط المدرب مينيز الذي سيحاول إيجاد البديل لوضعه بالتشكيلة الأساسية.

يذكر أن النصر يحتل حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 36 نقطة.

النصر يواجه تراكتور في منتصف سبتمبر

ويستعد النصر لمواجهة فريق تراكتور الإيراني في مباراة واحدة بـ دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث من المحتمل إقامتها على ملعب محايد، لكن مسلي آل معمر رئيس النصر أكد على أن العالمي يحق له لعب مباراة دور الـ16 في ملعب ” مرسول بارك” كونه متأهلًا لدور ثمن النهائي وهو متصدر.

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