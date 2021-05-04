حمدالله يُنافس على أفضل هدف بآسيا

المواطن - مروة نبيل

يُنافس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله على أفضل هدف ضمن منافسات مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2021.

🇪🇸 سانتي كازورلا @19SCazorla – السد @AlsaddSC

🇲🇦 عبد الرزاق حمد الله @Hamedallah_9 – النصر @AlNassrFC

🇧🇷 كارلوس إدواردو – شباب الأهلي @Shabab_AlAhliFC

🇰🇪 مايكل أولونغا @OgadaOlunga – الدحيل @DuhailSC صوّت لأجمل هدف في مرحلة المجموعات لمنطقة الغرب في 🏆#دوري_أبطال_آسيا 2021 ⬇️ — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) May 4, 2021

أفضل أهداف مرحلة المجموعات في آسيا

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الثلاثاء، عن قائمة الأهداف المرشحة للفوز في استفتاء أجمل هدف في مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021 لمنطقة غرب القارة.

وشهدت مرحلة المجموعات تسجيل 150 هدفًا في 60 مباراة، واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 8 أهداف من تسديدات جميلة وركلات حرة مباشرة نفذت بشكل مميز، ومنح الفرصة للجماهير للتصويت حتى مساء يوم السبت المقبل.

واختار الاتحاد الآسيوي بجانب هدف حمدالله، هدف نجم تراكتور، محمد عباس زاده في باختاكور، هدف نجم باختاكور، شروف محي الدينوف أمام تراكتور، هدف نجم الاستقلال، مهدي قائدي أمام الأهلي، وهدف نجم السد، سانتي كازورلا ضد النصر.

كما يُنافس على أجمل هدف في مرحلة المجموعات بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، هدف نجم شباب الأهلي دبي، كارلوس إدواردو أمام أجمك، هدف نجم الدحيل، مايكل أولونغا ضد الأهلي، وهدف نجم بيرسبوليس، شهريار موغانلو أمام الريان.

حمدالله يُنافس على الأجمل

وتحدث الاتحاد الآسيوي عن هدف المهاجم المغربي، قائلًا: “تقابل النصر في الجولة الرابعة مع فولاد الإيراني، وسجل عبدالرزاق حمدالله هدفاً جميلًا بعدما تابع تمريرة طويلة وتقدم داخل المنطقة حيث تخلص من مدافعين ثم سدد كرة ساقطة من فوق الحارس في الشباك”.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 كمتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة، وذلك بعد فوزه على السد القطري في الجولة الأخيرة.

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