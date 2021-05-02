حيلة بسيطة لتقليل كمية تناول الحلويات في رمضان

المواطن- متابعة

قالت خبيرة التغذية، الدكتورة يلينا سولوماتينا، إنه لا ينبغي على محبي الحلويات التخلي تمامًا عن تناولها؛ لأن هناك حلويات قد تكون مفيدة للجسم، لكن في الوقت نفسه فإن الإكثار منها له أضرار كثيرة أبسطها رفع مستوى السكر في الجسم.

وأوضحت الخبيرة، في حديث لراديو سبوتنيك، كيف يمكن تناول أطعمة تحتوي على كمية أقل من السكر، والحصول على أقصى درجات المتعة، مشيرة إلى أن الحلويات ذات مصدر طبيعي مثل المربات وغيرها، تحتوي على ألياف غذائية تساعد على إبطاء امتصاص السكر.

وقالت: تحتوي المنتجات الطبيعية على ألياف غذائية، وهذه تبطئ عملية امتصاص السكر، وبالتالي يقل إفراز الأنسولين، المسؤول عن تراكم الدهون، لكن في نفس الوقت، يجب الحذر من استخدام سكر الفركتوز بدلا من السكر الاعتيادي عند عمل المربى والحلويات الأخرى في المنزل، وكذلك من الإفراط في تناول الفواكه والثمار.

وتابعت: يجب عدم الإفراط بتناول الفواكه والثمار كوجبة خفيفة، لأنها تحتوي على سكر طبيعي، موضحة كيف يمكن تحديد وتقليل تناول الحلويات دون الشعور بالانزعاج.

كيفية تقليل تناول الحلويات

وفسرت: يجب إبقاء قطعة الحلوى في الفم أطول فترة ممكنة، على سبيل المثال إذا أخذت قطعة شوكولاتة، ضعها في فمك مدة أطول من المعتاد لكي تلامس هذه الحلوى مستقبلات التذوق فترة طويلة؛ لأن معدة الإنسان خالية من المستقبلات، لذلك كلما طالت مدة بقاء شيء ما في الفم، زاد تهييج المستقبلات، وبالتالي زيادة الشعور بالمتعة والسعادة.

وتضيف، لقد أظهرت التجارب، أن الأشخاص الذين يتناولون بسرعة المواد المحتوية على السكر، يأكلون كمية كبيرة منها مقارنة بالذين يتناولونها ببطء.

وتابعت: أيضًا فإن تناول كمية كبيرة من السوائل يخلق شعورا بأن الشخص تناول كمية كبيرة من الحلوى، مما تناوله في الواقع، فعندما يشرب الشخص الماء بعد تناول قطعة شوكولاتة صغيرة، يشعر بأنه تناول كمية أكبر من الشوكولاتة.

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