حيوان بري طليق في دبي والشرطة تحذر

المواطن - متابعة

حذرت شرطة دبي، يوم أمس الثلاثاء، سكان الإمارة من حيوان بري طليق من أسرة السنوريات، مؤكدة أنها تتخذ كافة الإجراءات لتأمين المنطقة التي يتجول فيها.

حيوان هارب:

ونقل المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة عبر “تويتر”: “أكدت شرطة دبي أنها تكثف جهودها لاقتفاء أثر حيوان من نوع القطط البرية شوهد طليقًا في منطقة الينابيع السكنية في دبي، مؤكدة أن كافة الإجراءات اللازمة تم اتخاذها لتأمين هذه المنطقة وضمان سلامة القاطنين فيها إلى التمكن من الإمساك بالحيوان الهارب”.

وأوضحت شرطة دبي أن “البحث جارٍ من خلال مجموعة من الفرق المدربة في المنطقة التي ذكر مشاهدة الحيوان فيها آخر مرة وكذلك المناطق المجاورة، حيث ناشدت شرطة دبي سكان تلك المنطقة أخذ الحيطة والحذر في تحركاتهم إلى أن يتم الإمساك بالحيوان الهارب”.

عقوبة:

وأكدت أن “تربية الحيوانات البرية غير الأليفة يعد من الممارسات التي يجرمها القانون في دبي، وتصل العقوبة لمن يرتكب مثل هذا الفعل إلى الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة مالية كبيرة”.

ودعت شرطة دبي الجمهور إلى “الاتصال على رقم الطوارئ (901) حال مشاهدة الحيوان المشار إليه أو الاشتباه في وجوده في الجوار”.

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