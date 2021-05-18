خالد البلطان يدعم الشباب قبل العين

المواطن - مروة نبيل

حرص رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، على حضور تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية، مساء الاثنين، استعدادًا لمباراة العين المقبلة.

خالد البلطان يُحفز لاعبي الشباب:

واجتمع خالد البلطان مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب والجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني كارلوس هيرنانديز، قبل انطلاق المران، وطالبهم باستعادة نغمة الانتصارات؛ للاحتفاظ بحظوظهم في المنافسة على اللقب.

وعلى الصعيد الميداني، خصص هيرنانديز الجزء الأول من التدريبات لتطبيق الجمل الفنية الخاصة بمباراة العين المقبلة، واكتفى في الجزء الثاني من المران بإقامة تقسيمة تكتيكية شهدت تطبيق النهج الذي اعتمده للمواجهة.

الليوث في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره العين، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الليوث المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الترتيب برصيد 20 نقطة، وتأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى رسميًّا.

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