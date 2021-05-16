خالد السبعي يروي قصة إنقاذه لطفل كاد أن يغرق في بحر بيش

المواطن - بيش

كشف المواطن خالد السبعي قصة إنقاذه للطفل الذي كاد أن يغرق في بحر بيش، مؤكدًا أنه استودع الله أولاده قبل دخوله البحر.

فيديو | استودع الله أولاده قبل دخوله البحر.. "خالد السبعي" يروي قصة انقاذه للطفل الذي كاد أن يغرق في بحر #بيش… وماهي رسالة مذيع الراصد لـ #الدفاع_المدني؟

تفاصيل جديدة عبر #الراصد#جازان pic.twitter.com/Z5F1QbANBK — الراصد (@alraasd) May 16, 2021

كواليس الإنقاذ:

وقال السبعي في تصريحات إلى برنامج “الراصد” المذاع على قناة الإخبارية: إنه سمع صراخ طفل يقول “أبويا، انجدني يا أبويا”، وشاهد المنظر لدقائق وكان الناس في حيرة لا يحسدون عليها، فقرر التدخل وتحسس عمق المياه ثم وجد نفسه في منتصف البحر ينقذ الطفل.

وتابع أن الفتى أدرك أن هناك من ينقذه فتعلق بكتفه وحاول خنقه من الخوف، وكاد أن يغرق معه، ولكنه كبله بقوة وسبح به إلى الشاطئ بعد أن استقر فبدأ يجدف حتى وصلا إلى البر رغم أنه شرب كمية كبيرة من مياه البحر.

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