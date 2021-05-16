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خالد السبعي يروي قصة إنقاذه لطفل كاد أن يغرق في بحر بيش
استودع الله أولاده قبل دخوله البحر

خالد السبعي يروي قصة إنقاذه لطفل كاد أن يغرق في بحر بيش

2021/05/16
الساعة 10:03 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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خالد السبعي يروي قصة إنقاذه لطفل كاد أن يغرق في بحر بيش
المواطن - بيش

كشف المواطن خالد السبعي قصة إنقاذه للطفل الذي كاد أن يغرق في بحر بيش، مؤكدًا أنه استودع الله أولاده قبل دخوله البحر.

كواليس الإنقاذ: 

وقال السبعي في تصريحات إلى برنامج “الراصد” المذاع على قناة الإخبارية: إنه سمع صراخ طفل يقول “أبويا، انجدني يا أبويا”، وشاهد المنظر لدقائق وكان الناس في حيرة لا يحسدون عليها، فقرر التدخل وتحسس عمق المياه ثم وجد نفسه في منتصف البحر ينقذ الطفل.

وتابع أن الفتى أدرك أن هناك من ينقذه فتعلق بكتفه وحاول خنقه من الخوف، وكاد أن يغرق معه، ولكنه كبله بقوة وسبح به إلى الشاطئ بعد أن استقر فبدأ يجدف حتى وصلا إلى البر رغم أنه شرب كمية كبيرة من مياه البحر.


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