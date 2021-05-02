خالد الغامدي: الشباب هو كبير الرياض

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب خالد الغامدي، المدافع الأيمن للفريق الكروي الأول بنادي الشباب، عن سبب قوله بأن الليث هو الأول في الرياض وكبيرها.

وتحدث الغامدي لـ برنامج “الديوانية” المذاع على القناة الرياضية السعودية قائلًا: “الشباب هو أول ناد في الرياض بل وكبيرها، والمقصد من هذا هو أن تاريخ إنشاء الشباب، أقدم من تاريخ إنشاء ناديي الهلال والنصر”.

الغامدي يُفسر سبب مقولته:

وأضاف الغامدي: “لن أدخل في عقول الناس لأن العقول متفاوتة، ولست مسؤولًا عن أي تفسير خاطئ حدث تجاه ما قلت”.

يذكر أن خالد الغامدي انضم لنادي الشباب في عام 2020 قادمًا من نادي الفيصلي كما سبق له وأن لعب في صفوف أندية القادسية والنصر والرائد قبل الانضمام إلى الليث.

مواجهة مرتقبة بين الهلال والشباب:

ويستعد الشباب لمواجهة نادي الهلال بالجولة الـ26 والمؤجلة بين الفريقين بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء الجمعة المقبلة.

ومن المتوقع إقالة مدرب الهلال، البرازيلي روجيرو ميكالي وذلك قبل مواجهة الليث دوريًّا.

جدير بالذكر أن الشباب يحتل حاليًّا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 48 نقطة عن المتصدر نادي الهلال.

شارك الخبر







شارك الخبر