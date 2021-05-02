خالد الغامدي: الهلال أفضل من النصر في التعاقدات

المواطن - محمد سمعه

واصل خالد الغامدي ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، إثارة الجدل بتصريحاته النارية عن نادي النصر.

#الديوانيه

اللاعب خالد الغامدي:

حمدالله سجل هدف من خلفي.. وقال لي أين الذي سينافسني؟ pic.twitter.com/xHbPVg3enM — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 1, 2021

وقال الغامدي لـ برنامج “الديوانية” المذاع على القناة الرياضية السعودية: “النصر نافس على الهبوط هذا الموسم بسبب تجميعه للاعبين الصغار دون أي جدوى، مع النجوم وعدم صنع المزيج المفيد للفريق، عكس الهلال كان يعرف ماذا يريد من التعاقدات، الهلال أفضل من النصر في التعاقدات، بدليل أن جيل الهلال الحالي حقق بطولات قارية ومحلية عكس النصر”.

الغامدي يكشف كواليس انضمامه لـ الشباب

وتابع خالد الغامدي: “خالد البلطان تعاقد معي لأنه يعرف أنني سأفيد فريق الشباب، ومن يقول إن الشباب فريق رجيع يعني يتعاقد مع اللاعبين الكبار الذين لن يقدموا الفائدة الفنية، أقول لهم بأن عقليتهم في الكرة محدودة ويكاد لا يفقهوا عنها أي شيء”.

وواصل خالد الغامدي إثارة الجدل قائلًا: “في مباراة بين النصر والفيصلي، حمدالله رد علي وقال لي من سينافسني في إحراز الأهداف، وهذا كان ردًا على تصريح سابق لي بأنني سأنافسه هو وحمدالله وعمر السومة وجوميز على صدارة الهدفين، كنت متحمس وقتها”.

الهلال هو الزعيم العالمي

وأضاف الغامدي: ” الهلال لقبه معروف وهو الزعيم العالمي، أما الشباب فهو كبير الرياض”.

#الديوانيه

اللاعب خالد الغامدي:#النصر نافس على الهبوط هذا الموسم بسبب "تجميع اللاعبين".. عكس طريقة #الهلال في التعاقد مع اللاعبين. pic.twitter.com/rkKRI60Bg6 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 1, 2021

#الديوانيه

اللاعب خالد الغامدي:

للهلال ألقاب منها "الزعيم العالمي" pic.twitter.com/s9slCkQ231 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 1, 2021

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