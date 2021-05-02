خالد الغامدي: خرجت من النصر بطريقة غير احترافية

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب خالد الغامدي، ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، كواليس رحيله عن نادي النصر خلال الفترة الماضية.

خالد الغامدي يهاجم النصر:

وتحدث الغامدي لـ برنامج “الديوانية” المذاع على القناة الرياضية السعودية قائلًا: “طلعوا علي في النصر إشاعات كثيرة، وخرجت من الفريق بصورة غير قانونية وغير احترافية، في وقت أصلًا لم يكن هناك سوق انتقالات من أجل الرحيل”.

الغامدي يصف انتقاله للعالمي بـ “الكوبري”:

وتابع الغامدي: “كان عندي الكثير لأقدمه إلى النصر ولكن لم تُمنح لي الفرصة، وانتقالي إلى النصر كان ” كوبري”.

وأضاف لاعب الشباب: “وقتها انتقلت للدوري السويسري مؤقتًا ثم ذهبت إلى النصر بعد حديث الأمير فيصل بن تركي معي ووقتها انتقلت للفريق”.

ولعب خالد الغامدي مع نادي النصر خلال الفترة من عام 2011 حتى 2019، تخللها إعارة لفريق الرائد بعام 2019، قبل الرحيل النهائي عن النصر.

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