خالد الفيصل في قصيدة جديدة: حنّا البدو نبني الصحاري حضارة

المواطن - الرياض
أطلق أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان “حنّا البدو”.
قصيدة جديدة للأمير #خالد_الفيصل بعنوان #حنّا_البدو pic.twitter.com/6BRX0tvmC0
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) May 29, 2021
ونشرت إمارة مكة المكرمة، في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، فيديو لقصيدة خالد الفيصل، حيث جاء فيها ما يلي:
نص القصيدة:
حنا البدو نبني الصحاري حضاره *** وحنا هل التوحيد علم وصداره
وحنا إذا ضاقت على الناس دنيا *** نفتح لهم باب الكرامة مناره
وحنا إذا جانا من الناس خايف *** نحميه في قصر طويل جداره
رصيدنا في بنك الأمجاد واحد *** والا بنوك المال فيها خساره
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