‎الرئيسية
اخبار رئيسية
خالد الفيصل في قصيدة جديدة: حنّا البدو نبني الصحاري حضارة

خالد الفيصل في قصيدة جديدة: حنّا البدو نبني الصحاري حضارة

2021/05/29
الساعة 10:56 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
31
1
طباعة
خالد الفيصل في قصيدة جديدة: حنّا البدو نبني الصحاري حضارة
المواطن - الرياض

أطلق أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان “حنّا البدو”.

ونشرت إمارة مكة المكرمة، في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، فيديو لقصيدة خالد الفيصل، حيث جاء فيها ما يلي:

نص القصيدة: 

حنا البدو نبني الصحاري حضاره *** وحنا هل التوحيد علم وصداره

وحنا إذا ضاقت على الناس دنيا *** نفتح لهم باب الكرامة مناره

وحنا إذا جانا من الناس خايف *** نحميه في قصر طويل جداره

رصيدنا في بنك الأمجاد واحد *** والا بنوك المال فيها خساره


شارك الخبر

‎تعليق واحد

  1. حمود شافي القحطاني

    صح لسانك يا دايم السيف دائماً تبهرنا بقصائد جميلة و ذات معنى اخاذ و لافت .
    دام عزك يا وطن

    ‎رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :