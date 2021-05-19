خام برنت ينخفض ويسجل 67.28 دولار

المواطن - متابعة

هبطت العقود الآجلة للنفط حوالي دولارين، ليصل سعر خام برنت إلى 67.28 دولار للبرميل والخام الأمريكي إلى 64.30 دولار للبرميل.

سعر برنت:

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت دون مستوى الـ70 دولارًا للبرميل في التعاملات المسائية يوم أمس الثلاثاء، بعد أن كانت مرتفعة في بداية التعاملات، حيث ارتفع سعر خام برنت مخترقًا حاجز 70 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ 5 مارس، مع تزايد التفاؤل بشأن توقعات الطلب في مناطق رئيسية مثل الولايات المتحدة، وسط آمال في تعافي الطلب بعد استئناف الأنشطة الاقتصادية بالولايات المتحدة وأوروبا مما عوض أثر المخاوف من زيادة إصابات كوفيد-19 في آسيا.

أكثر من 70 دولارًا:

وفي وقت سابق بلغ خام برنت 70 دولارًا للمرة الأولى منذ 15 مارس، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي وقتها 32 سنتًا أو 0.5%، إلى 66.59 دولار للبرميل.

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