خبر سار لـ الأهلي قبل مواجهة الهلال

المواطن - محمد سمعه

تلقى الفريق الكروي الأول بـ الأهلي خبرًا سارًّا، وذلك قبل مواجهة فريق الهلال الأربعاء المقبل.

محمد العويس يعود لـ الأهلي:

وكشف الإعلامي وليد سعيد المقرب من الراقي عبر حسابه في “تويتر” عن عودة الحارس محمد العويس للمشاركة بصورة طبيعية في تدريبات الراقي استعدادًا لـ مباراة الهلال في الجولة الـ28 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مباراة قوية منتظرة بين الراقي والهلال:

وسيلعب الهلال مع الراقي مساء الأربعاء المقبل، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، كذلك سيستعد الهلال لمواجهة التعاون الأحد المقبل بالجولة الـ29.

وكان الأهلي فاز على نادي القادسية بهدف دون رد بالجولة الـ27 ليستعيد ذاكرة الانتصارات، دوريًّا، بينما سقط الهلال بفخ التعادل ضد فريق الباطن بهدف لكل فريق.

يذكر أن الراقي، كان ودع منافسات بطولة دوري أبطال آسيا من دور المجموعات، وذلك بعد التعادل مع فريق الدحيل القطري بهدف لكل فريق بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

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