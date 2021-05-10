خبر سار لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

تلقى الفريق الكروي الأول بنادي النصر، خبرًا سارًا وذلك قبل مواجهة نادي العين بالجولة الـ27 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الصليهم يُعزز صفوف النصر ضد العين

وأصبح اللاعب عبدالمجيد الصليهم جاهزًا لخوض مباراة العين، بعد أن غاب عن مباراة الفيصلي الماضية بسبب الإصابة.

عودة عبدالمجيد الصليهم للمشاركة في لقاء العين وفقًا لـ سبورت 360، تُعد بمثابة قوة كبيرة للعالمي في خط الوسط، حيث يطمح أصفر العاصمة لتحقيق الفوز أمام فريق العين من أجل الاقتراب من المربع الذهبي في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل العالمي حاليًا، المركز الخامس بـ جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 39 نقطة، بعد فوز صعب ومثير على الفيصلي برباعية مقابل ثلاثة أهداف يوم الأربعاء الماضي.

مشاريبوف بديلًا لـ مارتينيز

جدير بالذكر أن المدرب البرازيلي مانو مينيز مدرب النصر، طلب قيد اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف لاعب العالمي المعار لفريق شباب الأهلي دبي الإماراتي بقائمة الفريق للموسم المقبل، وذلك بعد التأكد من غياب اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز لـ فترة طويلة بسبب الإصابة في الركبة.

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