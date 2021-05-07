خريطة ترصد أماكن محتملة لوقوع الصاروخ الصيني 

المواطن- متابعة

ينشغل العالم في الأيام الأخيرة بالصاروخ الصيني وكيف أنه خرج عن السيطرة بعد الانتهاء من مهمته وهي إرسال المحطة الفضائية الصينية خارج الأرض، وعلى مدار الساعات الماضية، كشفت وكالات فضاء عالمية عن بعض المناطق التي يمكن أن يسقط بها أو على أقل تقدير تتأثر بحطامه، ومن بين هذه الدول، بلد عربي.

وتوقعت منظمة أيروسبيس كوربوريشن الفضائية الأميركية، أن يسقط حطام الصاروخ الفضائي الصيني فوق السودان، كما سبق لها أن وضعت سواحل أستراليا ضمن المناطق المحتملة للسقوط.

موعد دخول الصاروخ الصيني للمجال الجوي

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية فإن الصاروخ قد يدخل المجال الجوي للأرض السبت، مضيفة: إن كان هذا صحيحًا، فقد يتساقط حطام الصاروخ فوق السودان.

وعلى مدار الساعات الماضية، كشفت وكالات فضاء عالمية عن بعض المناطق التي يحتمل أن يسقط بها الصاروخ الفضائي الصيني أو حطامه بعد أيام من خروجه عن السيطرة، ومن بينها بلد عربي.

السودان وسواحل أستراليا

وتوقعت منظمة أيروسبيس كوربوريشن الفضائية الأميركية، أن يسقط حطام الصاروخ الفضائي الصيني فوق السودان، كما سبق لها أن وضعت سواحل أستراليا ضمن المناطق المحتملة للسقوط.

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