خطة الأهلي لاستعادة السومة

المواطن - محمد سمعه

شكّل غياب المهاجم السوري عمر السومة، لاعب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي أزمة حقيقية للراقي في مباراة التعاون، التي خسرها الراقي برباعية لهدفين.

سلمان المؤشر عوض غياب عمر السومة

وكان النجم السوري غاب عن مباراة التعاون بالجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب الإصابة، حيث فضّل المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، الاعتماد على اللاعب سلمان المؤشر كمهاجم صريح في تلك المباراة.

مباراة القادسية مفصلية لـ الراقي

وسيسعى الجهاز الطبي بالراقي، لـ تجهيز اللاعب السوري من أجل اللحاق بمواجهة القادسية يوم الجمعة القادمة بالجولة الـ27، خاصة أنها مباراة مفصلية، حيث إن أي نتيجة غير الفوز تعني دخول الأهلي في دوامة المنافسة على الهبوط.

يذكر أن عمر السومة كان شارك مع النادي الأهلي بـ دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث ودع الراقي البطولة بعد التعادل مع الدحيل القطري بالجولة السادسة من عمر المسابقة.

ويحتل الأهلي حاليًا، المركز التاسع بـ جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة.

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