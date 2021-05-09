خطة جديدة من مانشستر يونايتد لإبقاء كافاني

المواطن - محمد سمعه

يقدم المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني أداءً مميزًا مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بالموسم الحالي، وذلك منذ انضمامه كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة Daily Mail البريطانية إن اليونايتد سيرفع من راتب كافاني مع الفريق من أجل الإبقاء عليه للموسم المقبل، خاصة أن عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

مكافأة مانشستر يونايتد لـ كافاني

ويرغب اليونايتد في زيادة راتب كافاني من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

كافاني ماكينة تهديف لا تتوقف

وكان كافاني ساهم بشكل كبير في تأهل مانشستر يونايتد لـ نهائي الدوري الأوروبي، وذلك بعد إحرازه 4 أهداف من أصل 8 سجلها اليونايتد في شباك روما الإيطالي في مباراتي دور نصف النهائي، حيث فاز اليونايتد ذهابًا في إنجلترا بسداسية مقابل هدفين، وخسر في مباراة العودة بـ إيطاليا بثلاثية مقابل هدفين.

وسبق لـ كافاني اللعب في صفوف باليرمو ونابولي في إيطاليا، كما لعب مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لـ 7 سنوات من 2013 حتى عام 2020.

وكان كافاني شارك مع منتخب الأوروغواي في مونديال 2018 بـ روسيا، ولعب أمام منتخبات مصر والسعودية وروسيا في دور المجموعات.

شارك الخبر







شارك الخبر