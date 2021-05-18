خطوات الإقفال المؤقت لعداد المياه

المواطن - الرياض

أوصت شركة المياه، اليوم الثلاثاء، بضرورة فحص العقار قبل السفر؛ للتأكد من عدم وجود تسريبات.

تسريبات:

وأكدت الشركة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: قبل سفرك تأكد من عدم وجود تسربات في العقار، وذلك بالحرص على فحص الشبكة الداخلية وخرطوم الري، والعوامة والصنابير وجسم الخزان.

الإقفال المؤقت للعداد:

وكانت الشركة أوصت بضرورة قفل محبس المياه بين العداد والخزان في حال السفر لتجنب الهدر والتسربات، ونصحت بطلب خدمة الإقفال المؤقت للعداد، بتسجيل الدخول عبر القنوات الرقمية من قائمة الخدمات واختيار أيقونة كل الخدمات ويليها أيقونة إقفال مؤقت للعداد وتحديد سبب الإيقاف والضغط على أيقونة إيقاف العداد مؤقتًا.

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