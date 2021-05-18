المواطن - الرياض

أوضحت الأحوال المدنية، خطوات تفعيل الهوية الرقمية عبر أبشر.

خطوات تفعيل الهوية الرقمية:

ولفتت الأحوال، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، إلى أنه يتم أولًا تحميل تطبيق أبشر أفراد، ثم تسجيل الدخول لحساب الشخص في أبشر وبعدها اختيار “خدماتي”، ثم اختيار تحميل الهوية الرقمية.

وأخيرًا، يتم الاطلاع على بيانات البطاقة ثم الذهاب إلى أسفل الصفحة لتأكيد تحميل الهوية الرقمية.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية أن الهوية الرقمية في تطبيق توكلنا، مطابقة للهوية الرقمية في تطبيق أبشر الأفراد وتُعد إثباتًا رسميًّا معتمدًا للمواطنين والمقيمين لإثبات هوياتهم لدى رجال الأمن.

مزايا الهوية الرقمية في تطبيق توكلنا:

وتعد الهوية الرقمية في تطبيق توكلنا واحدة من الخدمات المتجددة والمتطورة التي تحرص منظومة توكلنا على إضافتها؛ لتسهيل الحياة اليومية والتنقلات المختلفة.

طريقة استعراض الهوية الرقمية في تطبيق توكلنا:

الدخول على خدمة المحفظة الرقمية. استعراض الوثائق الرسمية. ستظهر لك الوثائق الرسمية الخاصة بك. اختر الهوية الرقمية.

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