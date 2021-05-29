خطوات معرفة نتائج اختبارات الرخصة المهنية

المواطن - الرياض

أكد المهتمة بالشأن التعليمي لطيفة الدليهان، أنه يوم غد الأحد سيتم إعلان نتائج اختبارات الرخصة المهنية.

خطوات معرفة النتيجة:

وأوضحت الدليهان، في تغريدة لها عبر تويتر، أنه يمكن معرفة نتيجة اختبارات الرخصة المهنية من خلال الدخول على الموقع التالي هنا.

وبعدها يتم تسجيل السجل المدني بالإضافة إلى الرقم السري، والضغط على كلمة “النتائج”، وأخيرًا نوع الاختبار “معلمين”.

أهمية اختبار الرخصة المهنية:

ويأتي مشروع الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات ضمن مسؤولية الهيئة في إطار لائحة الوظائف التعليمية التي تم إصدارها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة التعليم والهيئة، وقد عقدت الفترة الأولى خلال الفترة من 23- 30 يناير 2021م، وقدم فيها الاختبارات التخصصية التي شملت 40 تخصصًا تدريسيًّا، والفترة الثانية ستكون لـ (الاختبار التربوي العام) وذلك خلال الفترة من 20- 25/ 3/ 2021م.

أهداف اختبار الرخصة المهنية:

ويهدف اختبار الرخصة المهنية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030م في رفع جودة التعليم العام وكفايته، كما تعدُ الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات وثيقة تصدرها الهيئة وفق معايير وضوابط محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلًا لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات معينة ومدة زمنية محددة. كما تعد أحد متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم؛ اجتياز اختبارات الرخصة التي بُنِيت لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، حيث يتكون الاختبار من قسمين؛ الأول الاختبار التربوي العام، والثاني الاختبار التخصصي.

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