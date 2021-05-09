خليل الزياني الاسم الخالد بـ تاريخ كرة القدم السعودية

المواطن - محمد سمعه

يُعد خليل الزياني المدرب الأسطوري والقدير واحدًا من أبرز الأسماء التي مرت في تاريخ كرة القدم السعودية، كما حقق الأخضر معه أولى الإنجازات الآسيوية قبل 37 عامًا من الآن.

إنجازات عظيمة لـ الأخضر في عام 1984

وقاد الزياني منتخب السعودية خلال مشاركته الأولى في نهائيات كأس آسيا، عام 1984 في سنغافورة، وأصبح الفريق تحت قيادته أول منتخب يتوج باللقب خلال مشاركته الأولى ببطولة كأس أمم آسيا.

ولم يخسر المنتخب السعودي أي مباراة خلال دور المجموعات، بما في ذلك الفوز على الكويت حاملة اللقب عام 1980 1- 0، ليتأهل إلى الأدوار الإقصائية، ثم فاز على الصين 2- 0 في النهائي.

خليل الزياني أعظم مدرب بـ تاريخ كأس آسيا

وبفضل مساهماته مع المنتخب السعودي، تُوج خليل الزياني في يوليو الماضي، بلقب أعظم مدرب في تاريخ كأس آسيا، وذلك بعد فوزه بالاستفتاء الذي نظمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وذكر الحساب الرسمي لـ بطولة كأس آسيا وقتها عن الزياني: “الاسم الخالد في تاريخ كرة القدم السعودية، خليل الزياني يفوز باستفتاء أعظم مدرب بتاريخ كأس آسيا”.

وكان الزياني تحدث قبل فوزه باللقب عن سعادته بالترشح قائلاً: “سعيد للغاية بترشحي، وأشكر كل من أعطى صوته لي، ويجب أن تُعطى الفرصة للمنتخب السعودي، حتى يتألق ويُحقق نتائج إيجابية للأخضر، وأنا سعدت لأنني حصلت على الفرصة”.

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