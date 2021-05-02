خوسيه مورايس يقود الهلال لنهاية الموسم

المواطن - مروة نبيل

اتفقت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، مع المدرب البرتغالي خوسيه مورايس على قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للبرازيلي روجيرو ميكالي.

خوسيه مورايس يدرب الهلال رسميًّا:

وأكدت مصادر خاصة لـ”الرياضية”، أن الإدارة الهلالية وقعت رسميًّا مع البرتغالي خوسيه مورايس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ومن المقرر أن يصل المدرب البرتغالي إلى الرياض، مساء اليوم الاثنين، برفقة طاقمه الفني الذي يضم 6 أفراد، بينهم مساعد مدرب، ومدرب لياقة ومدرب حراس، عبر طائرة خاصة أمنتها إدارة نادي الهلال.

ولفتت المصادر إلى أن خوسيه مورايس وطاقمه سيخضعون لفحص كورونا، قبل دخول الحجر الصحي وظهور نتيجة الفحص، التي سيقود تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بعدها في حال كانت سلبية.

الهلال هذا الموسم:

ونجح الهلال في إنهاء مشواره بمرحلة المجموعات في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021 في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي استقلال دوشنبه الطاجيكي المتصدر، ليتأهلا إلى الدور التالي.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، بالتساوي مع الشباب صاحب المركز الثاني.

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