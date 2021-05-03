خياران أمام الاتحاد لتجنب تراجع النتائج

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، للعودة لغمار المنافسة المحلية بدءًا من الفترة المقبلة، وذلك بعد أن كان خاض آخر مباراة ضد الباطن منتصف إبريل الماضي بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأخطاء الدفاعية تُقلق الاتحاد

ويعاني الاتحاد مؤخرًا من الأخطاء الدفاعية، كما أن إصابة المدافع زياد الصحفي تسببت في أرق المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، الطامح في إنهاء الموسم بشكل جيد خاصة أن العميد يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولتعويض غياب زياد الصحفي، أصبح مدرب الاتحاد يُفكر إما في الاعتماد على المدافع عمر هوساوي بجانب المصري أحمد حجازي في خط الدفاع أو الاعتماد على حمدان الشمراني للعب بجوار حجازي بالفترة المقبلة.

فرصة أمام الاتحاد لتصحيح أخطائه

ويسعى نادي الاتحاد إلى تصحيح نتائجه، تفاديًا للابتعاد عن المنافسة على لقب دوري المحترفين، خاصة أن التعادل الأخير مع فريق الباطن بدون أهداف، أغضب جماهير العميد.

يذكر أن الاتحاد، سيواجه فريق الرجاء البيضاوي المغربي بـ نهائي البطولة العربية في أغسطس المقبل.

وتبحث الإدارة الاتحادية، بعد نهاية الموسم الجاري، تجديد عقد المدرب البرازيلي كاريلي حرصًا على استقرار الفريق الكروي الأول للموسم المقبل.

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