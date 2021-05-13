خيمي حزين لوضع الوحدة الحالي

المواطن - مروة نبيل

أبدى رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة السابق، حاتم خيمي، حزنه لتراجع مستوى الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، وضياع جهود العامين الماضيين.

خيمي حزين لتراجع مستوى الوحدة:

وقال خيمي: “من المؤسف أننا نتحدث الآن عن إمكانية هبوط الوحدة إلى الدرجة الأولى، بعد عمل كبير تم خلال العامين الماضيين، ونراه الآن ينهدم، وهو وضع مؤلم لجماهير الفريق، ونتمنى أن يعمل الجميع من أجل بقاء النادي”.

وأضاف رئيس النادي السابق خلال تصريحاته لـ”الرياضية”: “مشكلة الفريق الحقيقية في خط الدفاع بعد بيع عقود مدافعين من نوعية البرازيلي ريناتو شافيز والاستغناء عن عبدالله الزوري وعبدالله الجدعاني الحارس”.

وأعرب حاتم خيمي عن تعاطفه مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، وقال: “أي مدرب أو جهاز فني بالتأكيد سيعاني في ظل وجود خط الدفاع الحالي للفريق، ولابد من معالجة الأمر سريعًا فيما تبقى من مباريات”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على وقوفهم إلى جانب الإدارة الحالية والفريق من أجل، مطالبًا مجلس الإدارة بتحفيز اللاعبين وسداد الرواتب وقال: “بعدها سيكون هناك عمل كبير، واللاعبون الكبار مطالبون بالدفاع عن أسمائهم بإبقاء الفريق في دوري المحترفين”.

فرسان مكة في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لمواجهة نظيره الفتح، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل فرسان مكة المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة من الفوز في 8 مباريات، والتعادل 3 مرات، والخسارة في 15 مواجهة حتى الآن.

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