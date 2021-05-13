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خيمي حزين لوضع الوحدة الحالي
بعد تراجع مستواه هذا الموسم

خيمي حزين لوضع الوحدة الحالي

2021/05/13
الساعة 9:52 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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خيمي حزين لوضع الوحدة الحالي فريق الوحدة - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

أبدى رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة السابق، حاتم خيمي، حزنه لتراجع مستوى الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، وضياع جهود العامين الماضيين.

خيمي حزين لتراجع مستوى الوحدة:

وقال خيمي: “من المؤسف أننا نتحدث الآن عن إمكانية هبوط الوحدة إلى الدرجة الأولى، بعد عمل كبير تم خلال العامين الماضيين، ونراه الآن ينهدم، وهو وضع مؤلم لجماهير الفريق، ونتمنى أن يعمل الجميع من أجل بقاء النادي”.

وأضاف رئيس النادي السابق خلال تصريحاته لـ”الرياضية”: “مشكلة الفريق الحقيقية في خط الدفاع بعد بيع عقود مدافعين من نوعية البرازيلي ريناتو شافيز والاستغناء عن عبدالله الزوري وعبدالله الجدعاني الحارس”.

الوحدة
لاعبو فرسان مكة – المصدر @alwehdaclub1

وأعرب حاتم خيمي عن تعاطفه مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، وقال: “أي مدرب أو جهاز فني بالتأكيد سيعاني في ظل وجود خط الدفاع الحالي للفريق، ولابد من معالجة الأمر سريعًا فيما تبقى من مباريات”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على وقوفهم إلى جانب الإدارة الحالية والفريق من أجل، مطالبًا مجلس الإدارة بتحفيز اللاعبين وسداد الرواتب وقال: “بعدها سيكون هناك عمل كبير، واللاعبون الكبار مطالبون بالدفاع عن أسمائهم بإبقاء الفريق في دوري المحترفين”.

دوري محمد بن سلمان
لاعبو فرسان مكة – المصدر spl

فرسان مكة في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لمواجهة نظيره الفتح، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل فرسان مكة المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة من الفوز في 8 مباريات، والتعادل 3 مرات، والخسارة في 15 مواجهة حتى الآن.

دوري محمد بن سلمان
الوحدة


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