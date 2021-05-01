دافع غرسه الملك سلمان في اللواء ناصر الدويسي خلال إمارته للرياض

المواطن - الرياض

كشف اللواء متقاعد ناصر الدويسي، عن الدافع الذي غرسه موقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عندما كان أميرًا للرياض في بداية عمله ضابطًا صغيرًا في شرطة الملز.

الدافع الذي غرسه موقف الملك سلمان عندما كان أميرا للرياض في #ناصر_الدويسي في بداية عمله ضابطا صغيرا في شرطة الملز قصص #اللقاء مستمرة يمكنك متابعتها بعد الاشتراك في Shahid VIPhttps://t.co/yVxTCyK43a #MBC1 pic.twitter.com/2Ec2xwMDjP — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) May 1, 2021

دافع:

وقال الدويسي في حواره إلى برنامج “اللقاء من الصفر” المذاع على قناة إم بي سي: إنه كان يعمل على قضية هامة وتلقى اتصالًا من الملك سلمان حين كان أميرًا للرياض، وتعرف على مستجدات القضية، كما أعطى عدة توجيهات بشأنها، وطلب كذلك مطالعة أوراق القضية صباح اليوم التالي في السابعة والنصف، مضيفًا: “كنت أفكر في أنه أمير الرياض وأنا ضابط في الملز وهو حي من الأحياء، ولهذا أعطى لي دافع معنوي وحافز انطلقت من خلاله”.

كما كشف اللواء متقاعد ناصر الدويسي عن أسرار المقابلة التي جمعته باثنين من المطلوبين أمنيًّا لتسليم نفسيهما للأمن السعودي.

اللواء المتقاعد #ناصر_الدويسي يكشف أسرار المقابلة التي جمعته باثنين من المطلوبين أمنيا لتسليم نفسيهما للأمن السعودي قصص #اللقاء مستمرة يمكنك متابعتها بعد الاشتراك في Shahid VIPhttps://t.co/yVxTCyK43a #MBC1 pic.twitter.com/5aRVOuPxXo — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) May 1, 2021

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