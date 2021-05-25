درة الملاعب يحتضن النهائي الثامن

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير نهائي كأس الملك الذي سيجمع بين التعاون والفيصلي، والمقرر إقامته على درة الملاعب “إستاد الملك فهد الدولي” في الرياض.

التعاون والفيصلي في نهائي كأس الملك:

ومن المقرر أن يُقام نهائي كأس الملك بين التعاون والفيصلي، يوم الخميس المقبل، على درة الملاعب بقيادة الحكم البولندي الدولي سيمون مارتشينياك، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتم طرح، اليوم الثلاثاء، تذاكر مباراة نهائي كأس الملك، وجاءت الأسعار كالتالي؛ الموحدة مجانًا، الفضية 500 ريال، والذهبية ألف ريال، وتتوافر على موقع تذاكر السعودية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النهائي الثامن في درة الملاعب:

ويُعتبر نهائي كأس الملك المقبل هو الثامن الذي يُقام على درة الملاعب، حيث سبق واحتضن الملعب 7 مباريات نهائية، ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هو الأكثر تواجدًا بعدما شارك في 6 نهائيات.

ولعب الاتحاد ضد الاتفاق عام 1988، وفاز العميد بهدف دون رد، وخسر أمام الشباب بنتيجة 3/ 1 في نهائي 2008، قبل أن يُكرر الليوث الفوز على النمور في نهائي كأس الملك على درة الملاعب عام 2009.

وتمكن الاتحاد من الفوز على الهلال في نهائي 2010 بركلات الترجيح بنتيجة 5/ 4، ونجح في التتويج باللقب عام 2013 على حساب الشباب، بعد الفوز بنتيجة 4/ 2، وتوج التعاون بالبطولة عام 2019 بعد تغلبه على العميد بنتيجة 2/ 1.

واحتضن درة الملاعب في الرياض نهائي كأس الملك 2020، والذي شهد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعد فوزه على نظيره النصر بهدفين مقابل هدف.

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