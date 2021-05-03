دعاء الشيخ السديس من المسجد الحرام ليلة 21 رمضان

المواطن - مكة المكرمة

أم الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، الشيخ عبدالرحمن السديس، المصلين في صلاة الوتر لليلة 21 رمضان في المسجد الحرام.

دعاء السديس:

ودعا الشيخ السديس أن تكون العشر الأواخر من رمضان مباركة على المملكة والمسلمين، وأن يعتق الله تعالى رقابنا من النار في تلك الأيام المباركة، وأن يرزقنا الصحة والعافية والحظ والنصيب.

صلاة التهجد:

وكان الشيخ عبدالرحمن السديس، قد أكد أن صلاة التهجد ستقام في الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة، في المسجد الحرام خلال العشر الأواخر من رمضان لمن صدرت لهم التصاريح.

وفي أجواء روحانية حرص المصلون على أداء صلاة التهجد في رحاب المسجد النبوي ليلة 21 رمضان، حيث أم المصلين الشيخ علي الحذيفي.

وحرص المصلون على تطبيق شروط التباعد ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

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