المواطن - الرياض

وثق مقطع فيديو دعاء الشيخ ماهر المعيقلي من المسجد الحرام ليلة 24 رمضان.

في سياق متصل، يتيح تطبيق توكلنا إصدار تصريح أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة، وزيارة قبر الرسول- صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه- رضوان الله عليهما- بخطوات يسيرة وسهلة.

خطوات إصدار تصريح الصلاة والزيارة:

وأوضح حساب التطبيق على “تويتر” طريقة إصدار تصريح الصلاة في المسجد الحرام أو الروضة الشريفة كالتالي:

1- الدخول إلى الخدمات (اضغط على إصدار التصاريح من خدمات الحج والعمرة).

2- حدد تصريح الصلاة في المسجد الحرام أو الروضة الشريفة.

3- اكتب اسمك أو اسم التابع أو المكفول أو المرافق.

4- تحديد التاريخ والوقت والصلاة.

5- تحديد نقطة الدخول ومدينة القدوم (اختر الموافقة على الإقرار) ثم استعراض التصريح.

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