وثق مقطع فيديو دعاء الشيخ ماهر المعيقلي من المسجد الحرام ليلة 28 رمضان.
دعاء الشيخ ماهر المعيقلي من المسجد الحرام بـ #مكة_المكرمة ليلة 28 #رمضان 1442هـ.#صحيفة_المواطن #ليله_القدر_خير_من_الف_شهر #ليلة_28
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— صحيفة المواطن (@almowatennet) May 9, 2021
في سياق متصل، يتيح تطبيق توكلنا إصدار تصريح أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة، وزيارة قبر الرسول- صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه- رضوان الله عليهما- بخطوات يسيرة وسهلة.
خطوات إصدار تصريح الصلاة والزيارة:
وأوضح حساب التطبيق على “تويتر” طريقة إصدار تصريح الصلاة في المسجد الحرام أو الروضة الشريفة كالتالي:
1- الدخول إلى الخدمات (اضغط على إصدار التصاريح من خدمات الحج والعمرة).
2- حدد تصريح الصلاة في المسجد الحرام أو الروضة الشريفة.
3- اكتب اسمك أو اسم التابع أو المكفول أو المرافق.
4- تحديد التاريخ والوقت والصلاة.
5- تحديد نقطة الدخول ومدينة القدوم (اختر الموافقة على الإقرار) ثم استعراض التصريح.
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