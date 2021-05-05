دعاء ليلة القدر وأحب الأعمال فيها

المواطن - الرياض

“تحروها في العشر الأواخر من رمضان” هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، وزاد في تحديدها بالقول: “تحروها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان”، أما دعاء ليلة القدر فهناك دعاء خاص بها.

حيث استدل البعض على دعاء ليلة القدر من حديث ورد عن أمِّ المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- قالت: قلت: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

يذكر أن إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي المسلمين قد حث المسلمين ليلة أمس على قيامها؛ لأنها ليلة الجمعة وتوافق ليلة وترية من العشر الأواخر من رمضان فهي أقرب لأن تكون هي ليلة القدر.

وقال المغامسي: إن هذه الليلة من الصعب تركها فهي ليلة وتر وليلة جمعة، وقد تكون ليلة القدر.

وأضاف أن الأعمال المستحبة في ليلة القدر هي صلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة والصلاة بينهما.

وليلة القدر لها علامات، لكن لا يلزم رؤية علامات ليلة القدر كدليل عليها، حيث لا يوجد تلازم بين العبادة والقبول وبين وجود أمارة وعلامة على أنها ليلة القدر.

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