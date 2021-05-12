دعم شرفي يُحفز الفيحاء

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيحاء، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تلقيه دعمًا سخيًا من أحد أعضاء الشرف.

الفيحاء يعلن تلقيه دعمًا سخيًا

وقدم أحد أعضاء شرف نادي الفيحاء “فضل عدم ذكر اسمه”، دعمًا ماليًا سخيًا للفريق البرتقالي، في مبادرة كريمة منه لدعم مسيرة النادي المميزة هذا الموسم.

وفي السياق ذاته، أعرب مجلس الإدارة برئاسة عبدالله أبانمي عن تقديره لهذه المبادرة التي تأتي امتدادًا لما يحظى به النادي من دعم دائم من أعضاء الشرف ورجالات الفيحاء.

الفريق الفيحاوي هذا الموسم

ويستعد الفريق الفيحاوي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النهضة، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب نادي النهضة ضمن منافسات الجولة الـ35 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

واقترب الفريق الفيحاوي من التأهل إلى دوري المحترفين في الموسم الرياضي المقبل، حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى برصيد 76 نقطة، خلف الحزم الذي ضمن الصعود رسميًا.

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