ذكريات رمضانية لا تُنسى بـ مباريات الشباب والهلال

المواطن - محمد سمعه

دائمًا ما تتسم مباريات الهلال والشباب بذكريات لا تنسى خاصة أن الفريقين سبق لهما وأن التقيا في شهر رمضان المبارك.

طرد سامي الجابر وفؤاد أنور بلقاء واحد !

البداية كانت في 21 رمضان الموافق 20 يناير عام 1998 ميلاديًا حيث انتهت المباراة بالتعادل بـ 3 أهداف بين الفريقين، وشهدت طرد كل من فؤاد أنور لاعب الليث وقتها، وطرد سامي الجابر نجم الهلال أيضًا وقتها.

وفي الـ16 من رمضان، الموافق 4 يناير عام 1999، شهدت 90 دقيقة بين الفريقين خمسة أهداف، بواقع ثلاثة لـ الهلال وهدفين لفريق الشباب، حيث سجل سامي الجابر هاتريك لـ الهلال وسعيد العويران هدفين لـ الشباب.

وفي السابع من رمضان، الموافق 21 أكتوبر عام 2004، استغل الهلال النقص العددي لـ الشباب ليفوز بنتيجة هدفين لهدف في موسم كان الشباب هو بطل الدوري السعودي.

الهلال لم يفز بـ الدوري في ” يوم الحسم”

وفي 16 مايو 2019، وبشهر رمضان عُرفت المباراة بيوم الحسم حيث واجه الهلال نظيره الشباب في ملعب جامعة الملك سعود آنذاك، وكان الهلال يُراقب نتيجة مباراة النصر والباطن في دوري موسم 2018/2019، حيث فاز الهلال على الشباب ولكنه خسر الفرصة في التتويج بلقب الدوري، وذلك بعد فوز النصر.

وكان لقاء الدور الأول بين الهلال والشباب كان أُقيم يوم 31 ديسمبر 2020، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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