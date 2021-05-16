رأسية أليسون بيكر تُنقذ ليفربول وتُنعش آماله الأوروبية

المواطن - محمد سمعه

أنعش الحارس البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بـ ليفربول، آمال فريقه في التأهل لدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، بعدما سجل هدف الفوز في شباك نادي ويست بروميتش آلبيون بالجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

أحداث مباراة ليفربول وويست بروميتش:

وكانت المباراة بدأت بضغط هجومي من قبل الريدز، لكن المبادرة التهديفية كانت لفريق ويست بروميتش آلبيون الذي سجل الهدف الأول عبر اللاعب هال روبسون بالدقيقة الخامسة عشر.

وقاتل فريق الريدز لإحراز هدف التعادل، حيث تمكن المصري محمد صلاح من إحراز الهدف الأول للريدز بالدقيقة الـ34 بعد تمريرة من اللاعب السنغالي ساديو ماني.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بين ليفربول وويست بروميتش بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، قاتل الريدز بكل قوة عبر هجمات السويسري شيردان شاكيري والإسباني تياجو ألكانتارا، وذلك لإضافة الهدف الثاني في شباك فريق ويست بروميتش.

بيكر يدخل التاريخ وينقذ ليفربول:

وبعد معاناة وعند حلول الدقيقة الـ93 تمكن الحارس البرازيلي أليسون بيكر من إحراز الهدف الثاني لـ ليفربول من ضربة رأسية متقنة ليمنح الفوز والنقاط الثلاث الغالية للريدز ويُنعش آمال الفريق في التأهل لدوري الأبطال الأوروبي بالموسم المقبل.

وأصبح رصيد الريدز بعد الفوز 63 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ويست بروميتش الهابط رسميًّا لدوري الدرجة الأولى عند 26 نقطة بالمركز الـ19 “قبل الأخير” في الدوري الإنجليزي.

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