رأي صادم من الهريفي عن صفقة ماريجا

المواطن - محمد سمعه

كشف فهد الهريفي نجم النصر السابق عن رأيه الصادم، بعد انضمام المالي موسى ماريجا لصفوف الهلال لمدة ثلاثة مواسم.

وقال الهريفي عبر حسابه في “تويتر” : “فضلوها قهوة آخر، لكنه سينجح، لأنه مكمل لمجموعة تحضر زين ؟، تريدون من يشيل الفريق ويخلق فرق بحلوله، أم مكمل مثل سابقه، مين اللي يختار ؟”.

موسى ماريجا مثل جوميز

ويقصد الهريفي بذكره “القهوة” بحديثه عن المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الهلال الذي اعتاد دائمًا نشر صورًا له عبر منصات التواصل الاجتماعي وهو يشرب القهوة السعودي.

ويشعر الهريفي من خلال عرضه لـ رأيه، أن اللاعب موسى ماريجا سيكون مثله مثل جوميز ولن يصنع الفارق مع الزعيم خلال الفترة المقبلة.

وكان الناقد الرياضي المصري خالد بيومي أثنى على شخصية الهلال، عند التعاقد مع اللاعب المالي قائلًا: “الصفقة تمت بهدوء، الهلال كبير بأفعاله”.

الهلال يسعى لصفقات مميزة

جدير بالذكر أن الهلال يفكر حاليًا في تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بصفقات جيدة، وذلك من أجل المنافسة بالموسم المقبل.

وكان الجمهور الهلالي أبدى غضبه من أداء الفريق بمرحلة دور المجموعات، وذلك رغم التأهل لدور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.

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