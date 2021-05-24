رؤية سوفت بنك 2 يضخ ربع مليار دولار في Zeta

المواطن - متابعة

حصلت الشركة الناشئة Zeta في دبي على تمويل استثماري بقيمة 250 مليون دولار من صندوق رؤية سوفت بنك الثاني، لترتفع بذلك قيمة الشركة إلى 1.45 مليار دولار.

تكنولوجيا الخدمات البنكية:

وتعمل زيتا بقطاع تكنولوجيا الخدمات البنكية، حيث لديها عملاء في 10 بنوك و25 شركة تكنولوجيا مالية.

سوفت بنك:

يذكر أن صندوق رؤية سوفت بنك الثاني، التابع لمجموعة SoftBank Group Corp، تأسس عام 2019 برأس مال يتجاوز 100 مليار دولار، للتركيز على الاستثمارات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وتستخدم Zeta، التي تأسست في عام 2015، عائدات جولة التمويل من السلسلة C لتسريع النمو في الولايات المتحدة وأوروبا بما في ذلك توسيع نطاق عملياتها وفريقها ومنصتها.

لدى زيتا حاليًّا أكثر من 750 موظفًا عبر مكاتبها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشرق الأوسط وآسيا.

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